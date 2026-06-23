Miniworld Rotterdam

Gemeente stelt Miniworld Rotterdam voor harde keuze: binnen maand vertrekken of tonnen schuld betalen

De reddingsoperatie van Miniworld Rotterdam krijgt een onverwachte wending. De gemeente Rotterdam wil de miniatuurwereld alleen tegemoetkomen als de attractie uiterlijk op 1 augustus vertrekt uit het huidige pand aan het Weena. Gebeurt dat niet, dan blijft een schuld van ruim zes ton staan en moet er vanaf 1 juli opnieuw huur worden betaald.

Vorige week leek Miniworld nog gered. Ondernemer Wim Beelen sprong bij met een overbruggingskrediet, waardoor de attractie na een korte sluiting weer open kon. Daarbij ontstond wel direct discussie over de huur. Beelen maakte duidelijk dat hij niet van plan is om voor het gemeentelijke pand te betalen, omdat hij vindt dat de huur jarenlang te hoog is geweest voor een gebouw in slechte staat.

De gemeente trekt nu een duidelijke grens. Het stadsbestuur is bereid om openstaande vorderingen kwijt te schelden, maar alleen als Miniworld binnen een maand vertrekt uit de bedrijfsruimte aan het Weena. Het gaat om achterstallige huur en stookkosten van in totaal ruim 600.000 euro.



Pand verkopen

Blijft Miniworld langer zitten, dan moet vanaf 1 juli opnieuw huur worden betaald. Volgens de gemeente komt dat neer op ongeveer 26.000 euro per maand. De stad wil het pand verkopen en verwacht daarvoor een hogere opbrengst wanneer het leeg wordt opgeleverd.



Daarmee staat Beelen lijnrecht tegenover de gemeente. De ondernemer wil Miniworld op termijn onderbrengen bij zijn nieuwe familiepark Spelen bij Beelen in Rotterdam-Zuid, maar heeft aangegeven geen haast te hebben met een verhuizing. Ook blijft hij bij zijn standpunt dat hij geen huur wil betalen voor de huidige locatie.



Faillissement

Miniworld sloot begin juni de deuren vanwege ernstige financiële problemen en een dreigend faillissement. Dankzij de tussenkomst van Beelen kon de attractie afgelopen zaterdag weer bezoekers ontvangen. Van een stormloop was toen geen sprake.