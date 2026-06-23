Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo grijpt in vanwege hittegolf: dierenpark deze week anderhalf uur eerder open

Dierentuin Burgers' Zoo past de openingstijden aan vanwege de verwachte hitte. Het bekende dierenpark in Arnhem opent vijf dagen lang - van woensdag 24 tot en met zondag 28 juni - al om 07.30 uur. Dat anderhalf uur eerder dan gebruikelijk.

Bezoekers kunnen vanaf 07.30 uur terecht bij de Coffee Corner, waar koffie en croissants worden geserveerd met uitzicht op de pinguïns. Ook de rest van het terrein is al toegankelijk. Het management wil bezoekers de mogelijkheid bieden om een deel van hun bezoek af te leggen tijdens de koelere ochtenduren.

Normaal gesproken gaan de poorten om 09.00 uur open. Ook achter de schermen worden maatregelen genomen. Burgers' Zoo meldt dat dierverzorgers tijdens warme dagen extra aandacht besteden aan de watervoorziening. Daarnaast wordt water ingezet als verkoeling voor verschillende diersoorten.



Modderbad

Zo nemen olifanten vaker een bad in hun vijver of krijgen ze een douche van verzorgers. Bij de neushoorns is een leempoel aanwezig, zodat de dieren een verkoelend modderbad kunnen nemen. Het wordt de komende dagen naar verwachting 34 tot 39 graden in Arnhem.