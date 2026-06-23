La Mer de Sable

Hittegolf treft de pretparkwereld: ook dit attractiepark blijft dicht

De temperaturen zijn te hoog voor een dagje pretpark. Tot die conclusie komt een attractiepark net boven Parijs. La Mer de Sable in departement Oise heeft besloten om de poorten op woensdag 24 juni gesloten te houden. Het wordt extreem warm: naar verwachting 38 graden.

"Vanwege de verwachte hittegolf en het feit dat onze regio onder een rood alarm is geplaatst vanwege extreme hitte, is het park uitzonderlijk gesloten", luidt de verklaring. "Deze beslissing is genomen om de veiligheid en het welzijn van onze bezoekers, medewerkers en dieren te garanderen."

Wie een ticket op datum heeft besteld, ontvangt het aankoopbedrag zo snel mogelijk terug. Op donderdag en vrijdag zou het park sowieso niet opengaan. Bezoekers zijn op zaterdag 27 juni weer welkom. Dan stijgt het kwik tot 33 graden, zo is de voorspelling.



Noordelijker

La Mer de Sable hoort bij de Looping-groep, net als onder meer Avonturenpark Hellendoorn en Familiepark Drievliet. Gisteren werd al bekend dat een ander Frans park binnen dezelfde groep de poorten ook dicht zal houden in verband met het weer: Parc Saint Paul, dat ongeveer een uurtje noordelijker ligt.



