Groupe Pierre & Vacances Center Parcs

Center Parcs komt in handen van Abu Dhabi: 1 miljard euro op tafel gelegd

Vakantieparkketen Center Parcs komt waarschijnlijk in handen van een staatsfonds uit Abu Dhabi. Het Franse moederbedrijf Pierre & Vacances Center Parcs heeft een bindend overnamebod ontvangen van investeerder Mubadala Capital. De raad van bestuur steunt de deal. Het bod waardeert de onderneming op ongeveer 1 miljard euro.

Pierre & Vacances Center Parcs is eigenaar van tientallen vakantieparken in Europa, waaronder de Nederlandse Center Parcs-locaties. Ook de merken Sunparks, Maeva en Adagio behoren tot de groep. Mubadala Capital biedt 1,90 euro per aandeel, met een extra vergoeding van 0,10 euro per aandeel als het bedrijf uiteindelijk volledig van de beurs wordt gehaald.

De belangrijkste aandeelhouders, goed voor 58,6 procent van de aandelen, hebben hun steun voor de overname al uitgesproken. Toch is de transactie nog niet definitief. Uiterlijk op vrijdag 17 juli moet Mubadala toezeggingen ontvangen van aandeelhouders die samen minstens 80 procent van de aandelen vertegenwoordigen.



Onderzoeken

Pas daarna kan het overnameproces worden voortgezet. Pierre & Vacances Center Parcs maakte vorig jaar bekend verschillende strategische mogelijkheden te onderzoeken, waaronder een verkoop van het bedrijf. Dat traject heeft nu geleid tot het bod van Mubadala Capital, een investeringsmaatschappij die onderdeel is van het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi.



De Franse toerismegroep behaalde in het afgelopen boekjaar een omzet van 1,95 miljard euro en een nettowinst van 41 miljoen euro. In totaal ontving het concern bijna 8 miljoen gasten. De onderneming exploiteert meer dan 45.000 appartementen, vakantiehuizen en villa's verspreid over 330 locaties in Europa.