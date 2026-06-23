Efteling

Dit Efteling-miniatuur is alleen verkrijgbaar in het attractiepark

FOTO'S Voor een nieuwe Efteling-miniatuurtje zullen fans een bezoekje moeten brengen aan het attractiepark. Normaal gesproken zijn de miniaturen van de firma Luville ook verkrijgbaar in tuincentra en andere speciaalzaken. Eén item van de nieuwe collectie wordt echter exclusief verkocht in de Efteling zelf.

Het gaat om een beeld van Kapitein Gijs, een variant op Holle Bolle Gijs die te vinden is in het Ruigrijk. Hij staat ook wel bekend als Boekanier Gijs. Waar Gijzen in de Efteling normaal gesproken papier in hun mond ontvangen, vraagt de strenge zeerover om het afval in zijn kanon te stoppen. Wie dat doet, hoort een kanon afgeschoten worden.

Aan het ontwerp hebben drie Efteling-iconen meegewerkt. Anton Pieck tekende het personage in de jaren zeventig, Ton van de Ven bedacht destijds het kanon en het wachtershuisje. Na een verplaatsing van het Sprookjesbos richting de Python in 2016 kwam er een nieuwe achtergrond, ontworpen door Jeroen Verheij.



Souvenirwinkel

Nu krijgen Efteling-liefhebbers de kans om de kapitein in het klein in huis te halen, voor 60 euro. Het model wordt verkocht bij In den Ouden Marskramer, de souvenirwinkel bij de hoofdingang van het Sprookjesbos. Daar is een groot aantal Luville-items te koop, waaronder een nieuw model van De Vliegende Hollander.







