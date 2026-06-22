Europa-Park Resort

Politie onderzoekt melding van ongepast gedrag in waterpark Europa-Park

De Duitse politie onderzoekt een mogelijk zedenincident in Rulantica, het waterpark van Europa-Park. Twee minderjarige meisjes zouden zaterdagmiddag in een zwembad onder water ongepast zijn aangeraakt door een man.

Het voorval vond plaats tussen 16.30 en 17.00 uur. De kinderen meldden zich daarna bij een volwassene, die op zijn beurt medewerkers van het zwemparadijs inschakelde. Dankzij de samenwerking tussen het personeel en de politie kon de verdachte ter plaatse worden aangewezen.

Het gaat om een 24-jarige man. Hij is meegenomen naar een politiebureau in de nabijgelegen plaats Lahr voor verder onderzoek. Daar zijn ook zijn persoonsgegevens en signalement vastgelegd.



Niet gewond

De recherche heeft de zaak inmiddels overgenomen. Onderzoekers bekijken onder meer camerabeelden uit het waterpark om vast te stellen wat er precies gebeurd is. De politie spreekt in een verklaring over het "ongepast aanraken" van de meisjes onder water. Ze raakten niet gewond.



Het incident roept herinneringen op aan een andere geruchtmakende zaak in Rulantica. Vorig jaar werd een 6-jarig meisje uit het waterpark gelokt door een 31-jarige man. Hij nam haar mee naar een maïsveld in de buurt, waar hij seksuele handelingen met het kind verrichte. Dat leverde hem een celstraf van bijna vijf jaar op.