Efteling

Mysterie opgelost: Efteling legt uit wat experimenten bij de Python moesten voorstellen

De Efteling heeft eindelijk een verklaring gegeven voor een opvallende reeks experimenten bij de Python. Afgelopen weekend doken bij de ingang van de bekende achtbaan verschillende attributen op die bezoekers moesten helpen bij het kiezen van de juiste wachtrij: een rad, gekleurde bordjes en een interactief ei.

Veel Efteling-fans waren met stomheid geslagen toen ze merkten dat de methode om de goede wachtrij te kiezen bijna dagelijks veranderde. Het leidde tot een hoop commentaar én grappen op social media. Nu blijkt dat de toevoegingen onderdeel waren van een afstudeeronderzoek van een student van de TU Delft.

De student bedacht een bonte verzameling methodes om te bepalen in welke wachtrij gezelschappen moesten plaatsnemen. Eerst verscheen een soort rad van fortuin met cijfers en pijlen, daarna volgden gekleurde aanduidingen en uiteindelijk zelfs een ei dat oplichtte zodra er handen op werden gelegd. Men werkte met een splitsing tussen even en oneven groepen.



Laagdrempelige manier

Aanvankelijk bleef onduidelijk wat er precies aan de hand was. Nu geeft een woordvoerder alsnog opheldering: er was sprake van een praktijkproef van een student. "Daarbij is onderzocht hoe gasten zelfstandig en op een laagdrempelige manier de juiste wachtrij kunnen kiezen op basis van hun groepsgrootte", aldus de voorlichter.



"De proef helpt ons inzicht te krijgen in manieren om de gastbeleving en doorstroming verder te verbeteren." Het ging volgens de Efteling om "een verkennend onderzoek", dat nu is afgerond. Bezoekers hoeven dus niet te vrezen dat er binnenkort opnieuw merkwaardige rekwisieten naast de Python verschijnen.



Geen plannen

De student gaat de resultaten van de proefjes delen met de Efteling. Vooralsnog zijn er geen plannen om de geteste systemen permanent in te voeren bij de rollercoaster. Op dit moment wordt weer gebruikgemaakt van een reguliere wachtrij, zonder hulpmiddelen en zonder splitsing tussen even en oneven groepen.