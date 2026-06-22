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Parc Saint Paul

Te warm voor de attracties én de bezoekers: dit pretpark gaat dicht vanwege de hitte

Vandaag, 19.37 uur

Extreme hitte dwingt een pretpark tot een opvallende maatregel: drie dagen lang gaan de poorten helemaal niet open. De verwachte temperaturen zijn zo hoog dat een attractiepark in het noorden van Frankrijk het niet verantwoord vindt om bezoekers en medewerkers aan de omstandigheden bloot te stellen.

Parc Saint Paul blijft op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juni dicht, valt te lezen in een online verklaring. "Wegens de aangekondigde extreme warmte, met temperaturen tot 39 graden, zal het park uitzonderlijk gesloten zijn gedurende deze drie dagen", luidt de uitleg.

"Deze beslissing is genomen om de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en onze werknemers te beschermen, die aan bijzonder moeilijke weersomstandigheden zouden worden blootgesteld." Ook de mechanische attracties hebben moeite bij deze hitte.

Weinig wind
In een flyer vult men aan dat er weinig wind zal staan en dat er nauwelijks kans is op regen. "De veiligheid en het welzijn van iedereen blijven onze prioriteit", benadrukt het management. Eigenlijk zouden bezoekers van dinsdag tot en met donderdag welkom zijn van 10.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag 26 juni was het park sowieso al dicht.

Zaterdag 27 juni gaan de poorten weer open, van 10.00 tot 18.30 uur. Parc Saint Paul ligt in de plaats Saint-Paul. Vorig jaar werd de bestemming overgenomen door Looping, de parkengroep achter onder meer Avonturenpark Hellendoorn en Familiepark Drievliet. Er staan vijf achtbanen.

Maatregelen
De trekpleister nam de afgelopen dagen al verschillende maatregelen om de gevolgen van de hitte te beperken. Zo werden op terrassen vernevelingsinstallaties geplaatst en kwamen er extra koelsystemen bij dierenverblijven. Ook richtte men een geklimatiseerde rustruimte in voor medewerkers. Daarnaast werden horecapunt Docteur Kebab en de dierenshow La Ferme Fait Son Show tijdelijk gesloten.

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