Europa-Park Resort

Bijzonder entertainment in Europa-Park: Viking gooit met strijdbijl naar bezoekers

VIDEO Bezoekers van het Duitse Europa-Park kunnen in het Scandinavische themagebied een bijzondere entertainmentact tegenkomen. In de omgeving van wildwaterbaan Fjord Rafting loopt deze zomer een steltloper in een Viking-outfit rond. Hij draagt een strijdbijl, die hij naar voorbijgangers kan gooien.

De bijl zit met een oprolbaar elastiek vast aan de hand van de Viking. Wanneer hij het wapen weggooit, schiet de bijl vanzelf weer terug. Videobeelden laten zien hoe een Viking het voorwerp meermaals richting de opvarenden van de waterattractie werpt zodra een bootje passeert.

Dat zorgt uiteraard voor komische taferelen én schrikreacties: verraste inzittenden deinzen achteruit of duiken weg wanneer de bijl hun kant op komt. De komst van de steltloper wordt niet aangekondigd op het entertainmentprogramma: het gaat om een straatact die onverwacht opduikt tussen het publiek.



Brand

Fjord Rafting is een rapid river van de Liechtensteinse fabrikant Intamin, vergelijkbaar met de Piraña in de Efteling, Radja River in Walibi Belgium en Excalibur in Movie Park Germany. De variant in Europa-Park opende in 1991. In 2018 werd de attractie getroffen door een brand.