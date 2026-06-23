Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Europa-Park Resort

Bijzonder entertainment in Europa-Park: Viking gooit met strijdbijl naar bezoekers

Vandaag, 10.07 uur

VIDEO Bezoekers van het Duitse Europa-Park kunnen in het Scandinavische themagebied een bijzondere entertainmentact tegenkomen. In de omgeving van wildwaterbaan Fjord Rafting loopt deze zomer een steltloper in een Viking-outfit rond. Hij draagt een strijdbijl, die hij naar voorbijgangers kan gooien.

De bijl zit met een oprolbaar elastiek vast aan de hand van de Viking. Wanneer hij het wapen weggooit, schiet de bijl vanzelf weer terug. Videobeelden laten zien hoe een Viking het voorwerp meermaals richting de opvarenden van de waterattractie werpt zodra een bootje passeert.

Dat zorgt uiteraard voor komische taferelen én schrikreacties: verraste inzittenden deinzen achteruit of duiken weg wanneer de bijl hun kant op komt. De komst van de steltloper wordt niet aangekondigd op het entertainmentprogramma: het gaat om een straatact die onverwacht opduikt tussen het publiek.

Brand
Fjord Rafting is een rapid river van de Liechtensteinse fabrikant Intamin, vergelijkbaar met de Piraña in de Efteling, Radja River in Walibi Belgium en Excalibur in Movie Park Germany. De variant in Europa-Park opende in 1991. In 2018 werd de attractie getroffen door een brand.



Meer Europa-Park Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be