Disneyland Paris

Heftige ingreep in Disneyland Paris: alle buitenattracties dicht door extreme hitte

Disneyland Paris heeft vandaag bijna alle attracties gesloten vanwege de extreme hitte in Frankrijk. Zowel in Disneyland Park als in Disney Adventure World gingen alle buitenattracties 's middags tijdelijk dicht. In Marne-la-Vallée, waar de Disney-parken liggen, werd het vanmiddag 37 graden.

De vooruitzichten bieden weinig verlichting: ook dinsdag wordt 37 graden verwacht, gevolgd door 39 graden op woensdag en donderdag. Vrijdag blijft het eveneens uitzonderlijk warm. Voor die dag is opnieuw 37 graden voorspeld.

De sluitingen waren terug te zien in de officiële Disneyland-app. Daar werden onder meer Big Thunder Mountain, Indiana Jones and the Temple of Peril, Orbitron, Autopia, Cars Quatre Roues Rallye, Rapunzel Tangled Spin, RC Racer, Toy Soldiers Parachute Drop vermeld als attracties die buiten gebruik waren.



Dumbo

Ook Dumbo the Flying Elephant, Mad Hatter's Tea Cups, Le Pays des Contes de Fées, Thunder Mesa Riverboat Landing, Disneyland Railroad, Cars Road Trip en Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah waren vanmiddag gelijktijdig niet operationeel. Sommige rides zijn nog altijd gesloten.



Het Disney-resort nam eerder al maatregelen vanwege de hittegolf. Zo wordt de dagelijkse parade Disney Stars on Parade momenteel opgevoerd zonder de gebruikelijke mascottepakken. Daardoor ontbreken figuren als Mickey en Minnie Mouse. Verder rijdt de Frozen-wagen tijdelijk niet mee.



Olaf-pak

In dat paradevoertuig zijn de benen van sneeuwman Olaf verwerkt, waardoor de wagen niet kan worden ingezet zonder een medewerker in een Olaf-pak. Om bezoekers toch een glimp van bekende Disney-figuren te geven, verschenen Mickey en Minnie kort op wagens uit de show A Million Splashes of Colour. Die trokken met aangepaste muziek door Main Street U.S.A.