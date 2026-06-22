Walibi Belgium

Walibi Belgium haalt tv-held binnen voor nieuwe kindershow

FOTO'S Walibi Belgium werkt samen met een tv-zender voor een nieuwe show, die deze zomer te zien is. Bezoekers van het Belgische pretpark kunnen dagelijks kijken naar L'Incroyable Rendez-Vous de Rocky, een Franstalige voorstelling op het plein bij houten achtbaan Loup-Garou. Daar is een groot overdekt podium te vinden.

De productie is gebaseerd op Rocky & Lily, een kinderprogramma van de Belgische publieke omroep RTBF. Het duo is vooral bekend bij jonge kinderen in Wallonië en Brussel. Rocky is een beer, uitgevoerd als handpop, met een blauwe bliksemschicht rond zijn linkeroog. Lily is zijn menselijke vriendin.

Samen zijn ze te zien bij Auvio Kids, het kinderplatform van RTBF. Hun bekendste programma heet C'est Dans la Boîte. Daarin krijgen Rocky en Lily telkens een doos met een verrassend voorwerp, waarna een kort avontuur of thema volgt. Nu wijkt de beer uit naar het attractiepark in Waver.



Zusterpark

Er zijn meerdere voorstellingen per dag. Daarin is de beer geen handpop zoals op tv, maar een groot mascottepak. Opvallend is dat Walibi Belgium niet kiest voor een show rond de eigen mascotte, de herkenbare kangoeroe. Zusterpark Walibi Holland doet dat deze zomer juist wel.



Overigens zijn de namen Rocky en Lily niet helemaal nieuw in Waver: in het verleden beschikte het park al over figuren met die namen. Destijds werd de kangoeroe vergezeld door onder meer Mama Lily - een nijlpaard - en Rocky de Bever.







