Efteling

Efteling werkt aan terugkeer van Draak Lichtgeraakt: mysterieuze transportkist

FOTO'S Er is iets onderweg naar het Sprookjesbos in de Efteling. Bezoekers spotten gisterochtend een enorme transportkist vol mysterieuze waarschuwingen. De inhoud laat zich eenvoudig raden: Draak Lichtgeraakt komt weer naar huis. De animatronic van het sprookjesfiguur werd eind april verwijderd.

De Efteling kondigde destijds aan dat er een volledig nieuwe draak gefabriceerd zou worden, die vóór het hoogseizoen zijn intrede zou maken. De nieuwe versie krijgt moderne techniek, maar blijft qua uiterlijk grotendeels gelijk aan het origineel. Inmiddels heeft een bijzondere levering het Sprookjesbos bereikt.

Op de kist, voorzien van een opening met tralies en een loshangende ketting, zijn allerlei waarschuwingen aangebracht. Die suggereren dat de lading beter niet geopend kan worden, met teksten als "Patiënt stabiel", "Licht ontvlambaar" en "Alleen openen door bevoegd personeel". Ook zien we stickers met symbolen van draken.



Python

Een ander pictogram suggereert dat er ook een gorilla of een python in de kist had kunnen zitten. Men heeft echter het drakenicoon aangekruist. Het afleveradres - het Sprookjesbos - laat eveneens weinig aan de verbeelding over. Vermoedelijk is het object bedoeld voor een toekomstige marketinguiting van de Efteling.



Draak Lichtgeraakt, ontworpen door Ton van de Ven, woont sinds 1979 in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Bezoekers kunnen hem activeren door aan een kroon in zijn schatkist te zitten. Het grommende monster nam destijds de plek in van De Chinese Nachtegaal uit 1952. Een Chinees aandoend muurtje herinnert nog aan de oorspronkelijke bewoner.



Luidsprekers

De afgelopen weken vond er groot onderhoud plaats aan het tafereel. Alles werd in gereedheid gebracht voor de terugkeer van de draak. Zo is de vijver opnieuw gecoat, zijn de muurtjes gesausd en opnieuw van schaduwwerking voorzien en werden nieuwe kabels aangelegd voor de verlichting. Ook kwamen er nieuwe luidsprekers en rotsblokken.



Verder verscheen een nieuw verwijsbord met alleen de naam Draak, waar voorheen nog Vliegende Draak stond. De schatkist kreeg eveneens een opknapbeurt. Die oogt nu een stuk gedetailleerder, waardoor afzonderlijke munten weer herkenbaar zijn in plaats van één grote goudkleurige massa.































