Gröna Lunds Tivoli

Geschiedenis van pretpark komt tot leven in nieuwe interactieve darkride: Nederlands ontwerp

FOTO'S De geschiedenis van een Zweeds attractiepark vormt het decor van een nieuwe interactieve darkride. Pretpark Gröna Lund in de hoofdstad Stockholm opent in 2027 de attractie Score, een overdekte belevenis met draaiende voertuigen zonder rails. Passagiers krijgen een lasergeweer in hun handen.

In het hart van het park verschenen maanden geleden al bouwschuttingen. Nu maakt Gröna Lund bekend dat daar een interactieve attractie verrijst met een investering van 205 miljoen Zweedse kronen, omgerekend zo'n 18,5 miljoen euro. Het verhaal speelt zich af in een fictief ondergronds archief.

Daar zouden oude attractieonderdelen, vergeten uitvindingen en voorwerpen uit de geschiedenis van het 140 jaar oude park zijn opgeslagen. Tijdens de rit moeten bezoekers met hun laserblaster doelen raken om punten te verzamelen. Voor Score worden acht trackless voertuigen ingezet, elk met plaats voor zes personen.



Onverwachte plekken

Dankzij een radargestuurd positioneringssysteem kunnen de wagens draaien, van richting veranderen en zich vrij door de verschillende scènes bewegen. Het park belooft dat doelen op onverwachte plekken verschijnen, waardoor elke rit anders zal verlopen.



De attractie komt te staan tussen de bestaande houten achtbaan Twister en de drop tower Katapulten. Het ontwerp is afkomstig van het Nederlandse bedrijf Jora Vision. Welke fabrikant is ingeschakeld, maakt Gröna Lund bekend tijdens vakbeurs IAAPA Expo Europe in september dit jaar.















