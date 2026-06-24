Efteling

Bijna twee maanden na de opening: technische problemen bij nieuwe Efteling-attractie niet onder controle

Wat is er aan de hand bij de nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed? De familieattractie naast Baron 1898, met drie bescheiden vrijevaltorens, ging 1 mei open. Kort na de opening traden technische problemen op, die tot op heden niet zijn verholpen. Daardoor is stelselmatig één van de drie torens buiten bedrijf.

In mei gaf een Efteling-woordvoerder aan dat er in de torens een onderdeel vervangen moest worden. Daarmee zouden de mankementen tot het verleden moeten behoren. Toch staat bijna twee maanden na de opening nog steeds voortdurend één toren stil. Volgens een voorlichter wordt er nog onderzoek gedaan naar de oorzaak.

"Sinds de opening hebben we samen met de leverancier enkele technische kinderziektes geconstateerd", legt hij uit. Hooghmoed werd gebouwd door de Duitse firma Zierer, die wereldwijd al vele tientallen vergelijkbare freefall towers neerzette. Die fungeren in principe vlekkeloos. Waarom het nou juist in de Efteling misgaat, is niet duidelijk.



Bewust uitgeschakeld

"Op dit moment is één van de drie torens tijdelijk buiten gebruik", weet de woordvoerder. "We hebben die bewust uitgeschakeld om de beschikbaarheid van de attractie voor onze gasten zo hoog mogelijk te houden, terwijl we samen met de leverancier aanvullend onderzoek doen naar een technische storing." De andere twee torens zijn gewoon operationeel.



Ook in de omgeving is het momenteel opvallend rustig: achtbaan Baron 1898, onderdeel van hetzelfde themagebied, is sinds afgelopen zaterdag dicht vanwege een onbekende storing. Aanvankelijk hoopte men op een snelle heropening, maar inmiddels is duidelijk dat de dive coaster vandaag en morgen in ieder geval nog gesloten is.