Movie Park Germany

Movie Park Germany viert verjaardag met bijzonder entertainment, vuurwerk en opening tot 23.00 uur

Bezoekers van Movie Park Germany kunnen op zaterdag 4 juli rekenen op een extra lange dag vol entertainment. Ter gelegenheid van een jubileum worden de openingstijden opgerekt tot 23.00 uur, met onder meer een nieuwe parade, livemuziek en een groot vuurwerkspektakel.

Het Duitse pretpark viert op die dag het dertigjarig bestaan. Voor de gelegenheid wordt een speciaal programma samengesteld dat al in de ochtend begint. Op verschillende locaties zijn straatacts en lookalikes van filmsterren te vinden. Ook staat een podiumdiscussie gepland met voormalige Movie Park-gezichten.

In de middag vindt in theater Studio 7 een jubileumceremonie plaats. Die wordt geopend door een orkest met zestig muzikanten. Verder krijgen bezoekers een jubileumfilm te zien waarin de dertigjarige geschiedenis voorbijkomt. Op het programma staan daarnaast een interactieve quiz, een dj-optreden en verschillende muzikale acts.



Gerepeteerd

Een belangrijk onderdeel van de viering is de officiële première van Movie Park's Parade of Celebration. De jubileumparade wordt sinds afgelopen weekend al gerepeteerd. Vanaf 4 juli maakt de dertien voertuigen tellende stoet officieel deel uit van het entertainmentaanbod.



Ook bestaande producties als stuntshow Operation Red Carpet en de Nickelodeon Land Street Show worden tijdens het evenement opgevoerd. De attracties blijven eveneens langer geopend dan gebruikelijk. Na afloop van het avondprogramma sluit Movie Park de feestdag af met een groot vuurwerk.