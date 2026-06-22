Efteling

Efteling zet complete musical gratis online: Joris en de Draak nu op YouTube te zien

VIDEO Een Efteling-musical over het verhaal achter houten achtbaan Joris en de Draak is vanaf nu gratis te bekijken op YouTube. Het attractiepark heeft de complete videoregistratie van de voorstelling online gezet. Efteling vertelt... Joris en de Draak ging in december 2025 in première.

Daarna was de theatershow te zien in zo'n veertig theaters in Nederland en Vlaanderen. Nu kan iedereen de bijna zeventig minuten durende productie thuis terugkijken. De Efteling zette de registratie vandaag online. De show draait om de familie Van Kampen, die in de jaren vijftig onderweg naar de Efteling met autopech komt te staan.

Om de tijd te doden, brengen de gezinsleden samen de legende van Joris en de Draak tot leven. Daarbij kruipen ze in de huid van verschillende personages, waaronder Joris, prinses Rosalie, een koning en een draak. De regie was in handen van kinderboekenschrijver en theatermaker Mark Haayema.



Soundtrack

René Merkelbach, die ook de muziek van de houten achtbaan componeerde, schreef de liedjes voor de voorstelling. Eerder bracht de Efteling de soundtrack al uit op streamingdiensten als Spotify en Apple Music.



Tegelijkertijd kijkt men vooruit naar een opvolger: in december dit jaar staat de nieuwe familiemusical Efteling vertelt... Baron 1898 in de theaters. Die productie is gebaseerd op het verhaal achter de gelijknamige dive coaster. Onlangs werd de cast gepresenteerd.