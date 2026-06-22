Disneyland Paris

Hittegolf in Disneyland Paris, dus geen vuurwerk bij de avondshows

Het extreem warme weer in West-Europa heeft ook gevolgen voor de avondshows in Disneyland Paris. Vanwege de hittegolf, met temperaturen die richting 40 graden gaan, worden de avondspektakels in het Disney-resort uit voorzorg tijdelijk vertoond zonder het vuurwerk. Bij zowel Disney Tales of Magic in het Disneyland Park als bij Disney Cascade of Lights in Disney Adventure World ontbreken de vuurwerkeffecten.

Met name bij Disney Tales of Magic is dat pijnlijk, omdat daar eerder ook al de drones én de fonteinen zijn weggehaald. Drones komen tegenwoordig alleen nog voor in de slotshow van het aangrenzende park. Fonteinen ontbreken deze zomer vanwege werkzaamheden aan de brug voor het kasteel van Doornroosje.

Zonder drones, zonder fonteinen en zonder vuurwerk blijft er weinig meer over: bezoekers krijgen alleen nog videoprojecties met muziek voorgeschoteld. Ondanks het wegvallen van een reeks belangrijke elementen kiest Disney ervoor om de shows vooralsnog wel gewoon door te laten gaan. Cascade of Lights start om 22.40 uur, Tales of Magic begint tien minuten later.