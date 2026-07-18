Panorama Park Sauerland

Record al kwijt vóór de opening: gigantische glijbaantoren eindelijk in gebruik

FOTO'S Een 32 meter hoge glijbaantoren met tien banen is geopend in een Duits pretpark, ruim een jaar later dan gepland en zonder het beoogde landelijke record. De nieuwe attractie staat in Panorama Park Sauerland, op ongeveer anderhalf uur rijden van de Nederlandse grens.

Bezoekers kunnen vanaf dit weekend terecht in Ramas Rutschenriese: de hoogste glijbaantoren van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Panorama Park investeerde ongeveer 1,7 miljoen euro in de zilverkleurige kolos. Daarmee gaat het om de grootste investering in de geschiedenis van het familiepark.

Voor de hoogste verdieping moeten bezoekers 146 treden beklimmen. Vanuit verschillende niveaus vertrekken tien roestvrijstalen glijbanen van de Duitse fabrikant Atlantics. Het aanbod bestaat onder meer uit spiraal-, golf- en wedstrijdbanen. Op een bobglijbaan kan naar verluidt een snelheid van 45 kilometer per uur worden bereikt.



Glazen balkon

De heftigste afdaling begint op 21 meter hoogte en gaat bijna loodrecht naar beneden. De steilste glijbanen zijn alleen toegankelijk voor kinderen vanaf 8 jaar. Bovenin bevinden zich ook een glazen balkon en een net waarin bezoekers boven de diepte kunnen liggen.



Panorama Park wilde aanvankelijk de hoogste glijbaantoren van heel Duitsland bouwen. De opening stond oorspronkelijk gepland voor de start van het seizoen in 2025, maar afspraken met het verantwoordelijke bouwbedrijf werden meermaals verschoven. Daardoor bleef de attractie langer dan een jaar gesloten.



Concurrent

In de tussentijd ging een concurrent in de deelstaat Saksen ervandoor met het record. Sonnenlandpark Lichtenau opende daar een installatie met een glijbaan op 35 meter hoogte, 3 meter hoger dan de toren in het Sauerland. Het volledige bouwwerk in Saksen meet zelfs 60 meter, al wordt die hoogte mede bereikt door stalen dragers die boven het uitkijkplatform uitsteken.







