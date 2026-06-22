Pairi Daiza

Dierentuin Pairi Daiza verlaagt prijs van water vanwege extreme hitte

De Belgische dierentuin Pairi Daiza komt oververhitte bezoekers tegemoet. Om te voorkomen dat mensen uitdrogen door de zeer hoge temperaturen, zijn flesjes water in de aanbieding gegooid. In plaats van 3,50 euro kost een halve liter gekoeld water op de warmste dagen tijdelijk nog maar 1 euro.

Wie dan een flesje Chaudfontaine koopt, is ruim 71 procent voordeliger uit dan normaal. Pairi Daiza spreekt over een "speciale hittegolfaanbieding". Het dierenpark in Brugelette gaat net als de rest van West-Europa gebukt onder extreme hitte, met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot 37 graden.

De actie kan op veel waardering rekenen op social media. "Mogen meer parken een voorbeeld aan nemen!", reageert iemand bijvoorbeeld op Facebook. "Wow, ze hebben kennelijk meer dan genoeg geld verdiend met de hotelsuites", schrijft een ander. "Petje af!"



