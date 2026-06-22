Efteling

Verborgen Efteling-bewoner: wist je dat er een piepklein badeendje in Droomvlucht woont?

VIDEO In de beroemde Efteling-attractie Droomvlucht blijkt een opmerkelijke verstekeling schuil te gaan. Eén van de scènes van de sprookjesachtige darkride bevat iets dat er duidelijk niet thuishoort. Geen elf of trol, maar een piepklein badeendje. Dat is te zien in een opvallend filmpje.

Het gele figuurtje zit op één van de zwevende kastelen in de Hemelburchten-sectie, hoog tussen de glinsterende luchtkastelen en planeten. Normaal gesproken is het eendje niet zichtbaar voor publiek: de scène is donker en de gondels zweven op afstand langs de decorstukken.

Toen gistermiddag tijdens een storing de noodverlichting werd ingeschakeld, kwam de verborgen Efteling-bewoner plotseling in beeld. Het badeendje staat op een klein balkon van een wit kasteel, tussen de sierlijke balustrades en glimmende steentjes.



Niet bekend

Op beelden is te zien hoe het felgele poppetje brutaal afsteekt tegen de feeërieke decorwereld eromheen. Wie gewoon een ritje maakt, zal het detail vrijwel zeker missen. Hoelang het badeendje al op het kasteel staat, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het daar terechtgekomen is.



Droomvlucht, geopend in 1993, werd ontworpen door Ton van de Ven. Bezoekers zweven in hangende gondels langs onder meer wouden, watervallen en kastelen. De Hemelburchten vormen de vierde scène van de overdekte attractie. Daar bewegen grote luchtkastelen en planeten door een donkere sterrenwereld, begeleid door etherische muziek van Ruud Bos.