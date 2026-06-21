Efteling

Het houdt niet op: Efteling laat bezoekers nu een ei aanraken om juiste Python-wachtrij te kiezen

VIDEO De Efteling heeft opnieuw een opmerkelijk hulpmiddel toegevoegd bij de ingang van de Python. Nadat de afgelopen dagen al werd geëxperimenteerd met een rad en gekleurde aanduidingen, moeten bezoekers nu een hand op een groot ei leggen. De kleur die vervolgens verschijnt, bepaalt welke wachtrij gebruikt moet worden.

Bij de ingang van de achtbaan staat sinds vandaag een wit ei op een houten zuil. Op een bordje eronder valt de instructie te lezen: alle leden van een gezelschap moeten één hand op het ei leggen. Afhankelijk van het aantal handen dat tegelijk op het object wordt gelegd, licht een kleur op. Die verwijst naar één van de twee wachtrijen.

De Python beschikt momenteel over een rij voor even gezelschappen en een rij voor oneven gezelschappen. De Efteling probeert op die manier de capaciteit van de attractie beter te benutten. De afgelopen dagen veranderde de methode om bezoekers naar de juiste rij te sturen echter vrijwel dagelijks.



Interactief ei

Vrijdag verscheen bij de attractie een rad met de cijfers 1 tot en met 8. Daarmee konden bezoekers bepalen of ze links of rechts moesten aansluiten. Zaterdag werd dat systeem alweer vervangen door wegwijsborden op kleur . Nu is daar dus een interactief ei voor in de plaats gekomen.



Langzaam begint de situatie bij de Python meer weg te hebben van een experimenteel kunstproject dan van een methode om wachtrijen te optimaliseren. Opvallend genoeg heeft de Efteling zelf niets over de pilots gecommuniceerd: bezoekers worden er onverwachts mee geconfronteerd. Het is niet bekend of men nog meer varianten in petto heeft.