Efteling

Baron 1898 is voor de derde dag op rij dicht, maar de Efteling hoopt op een snelle heropening

FOTO'S Het gaat niet goed met Baron 1898 in de Efteling. De populaire achtbaan kampt met een hardnekkige storing, waardoor bezoekers de attractie vandaag al voor de derde dag op rij moeten missen. In het weekend stond de dive coaster ook al stil.

Toch blijft het park optimistisch: men hoopt dat de Baron snel weer open kan. Een woordvoerder wijdt niet uit over de precieze oorzaak, maar hij wil wel kwijt dat er dit keer geen probleem is met de fundering.

Eerder dit jaar was de achtbaan bijna zes weken buiten gebruik in verband met ingelaste werkzaamheden. De fundering van een steunpilaar moest toen verstevigd worden. Dit keer is er dus wat anders aan de hand.



Fata Morgana

De voorlichter kan nog niet zeggen wanneer Baron 1898 weer gaat rijden, maar een heropening lijkt niet ver weg. Mogelijk gebeurt dat later vandaag al. Verder is Fata Morgana momenteel nog gesloten voor een geplande onderhoudsbeurt. Die moet eind deze week afgerond zijn.







