Movie Park Germany

Nieuwe jubileumparade rijdt voor het eerst door Movie Park: dit zijn de wagens

FOTO'S Bezoekers van Movie Park Germany hebben zaterdag voor het eerst een glimp kunnen opvangen van een nieuwe jubileumparade. Movie Park's Parade of Celebration kwam voor het eerst voorbij in het attractiepark. Daarmee werd duidelijk hoe de nieuwe voertuigen eruitzien.

De parade is ontwikkeld ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Duitse filmpark. Op zaterdag 4 juli volgt de officiële première, maar sinds dit weekend vinden al openbare generale repetities plaats. Op de eerste beelden zijn verschillende nieuwe en vernieuwde wagens te zien.

De stoet wordt aangevoerd door de nieuwe mascotte S.I.A., een vrouwelijke filmklapper die eerder dit jaar werd geïntroduceerd. Ook een voertuig met filmdecorstukken en een achtbaankarretje, een Hollywood-float met palmbomen en een wagen vol verwijzingen naar de geschiedenis van het park maken deel uit van de parade.



PAW Patrol

Daarnaast verschijnen personages uit bekende Nickelodeon-series. Zo rijden SpongeBob SquarePants, Patrick Ster en de PAW Patrol-figuren Chase en Marshall mee in speciale voertuigen. Een andere wagen staat in het teken van kostuums, make-up en rekwisieten uit de filmwereld.



Movie Park maakte eerder bekend dat de twintig minuten durende jubileumparade uit dertien voertuigen bestaat. Vier volledig nieuwe floats werden gebouwd door het Belgische entertainmentbedrijf Kabuki. Daarnaast zijn bestaande paradewagens aangepast en opnieuw aangekleed.



























