Dinos Luna Park

Levenslange celstraf na dodelijk ongeluk in pretpark

FOTO'S De eigenaar van een Grieks pretpark is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf vanwege een dodelijk ongeluk met een attractie. Ook drie andere betrokkenen kregen celstraffen opgelegd. Bijna twee jaar geleden kwam een 19-jarige toerist om het leven.

Het ongeval vond in augustus 2024 plaats in de badplaats Pefkochori, in de regio Chalkidiki. Het slachtoffer maakte een rit in de attractie Crazy Dance, een break dance-achtige molen. Tijdens de rit brak een gondel los, waarna het slachtoffer uit de attractie werd geslingerd. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Zijn jongere broer, die naast hem zat, raakte eveneens gewond. Na een maandenlange rechtszaak oordeelde een rechtbank unaniem dat alle vier de verdachten schuldig zijn. De 61-jarige exploitant kreeg een levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechter was de eigenaar zich bewust van de risico's. Toch liet hij de attractie draaien.



Echtgenote

Ook de 54-jarige echtgenote van de eigenaar, die betrokken was bij de bedrijfsvoering, werd veroordeeld. Zij kreeg negen jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid. De 23-jarige operator van de attractie gaat zes jaar de cel in. Verder werd de werktuigbouwkundig ingenieur die veiligheidsdocumenten voor de attractie had afgegeven veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf.



De eigenaar zat sinds december 2024 al in voorlopige hechtenis. Hij moet direct terug naar de gevangenis. De drie andere veroordeelden mogen een hoger beroep afwachten onder voorwaarden. Voor de ingenieur werd daarnaast een borgsom van 20.000 euro vastgesteld.



Corrosiesporen

Tijdens het proces concludeerde het Openbaar Ministerie dat de Crazy Dance ernstige corrosiesporen vertoonde door jarenlang gebruik. Van accuraat onderhoud was geen sprake. Justitie sprak over een zelfgebouwde constructie zonder de vereiste veiligheidsnormen. De operator zou bovendien onvoldoende zijn opgeleid.







