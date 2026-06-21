Kermis

Meisje (10) vliegt uit kermisattractie ondanks veiligheidsbeugel

Een 10-jarig meisje is op een kermis uit een attractie geslingerd nadat ze onder een veiligheidsbeugel was doorgeschoven. Daarbij raakte het kind slechts lichtgewond. Het ongeval gebeurde vrijdagavond op een volksfeest in de Duitse plaats Heidenheim an der Brenz.

Het meisje zat in de Musik Express, een soort rups die razendsnel ronddraait. Tijdens de rit lukte het volgens de autoriteiten niet om goed vast te houden. Door de centrifugale krachten van de attractie schoof het meisje onder de veiligheidsbeugel door.

Vervolgens werd ze uit het wagentje geslingerd. Daarna gleed ze over het loopplatform van de attractie en botste ze tegen de buitenste afzetting. De 10-jarige liep schaafwonden op aan haar knieën, schouder en armen. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp. Daarna kon ze naar huis worden gebracht.



Geen mankementen

De politie meldt dat het meisje een tenger postuur heeft. Uit eerste onderzoeken blijkt dat er geen technische mankementen waren aan de attractie. Ook zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de exploitant iets verkeerd heeft gedaan.