Futuroscope Xperiences

Waterpark van Walibi-eigenaar krijgt forse uitbreiding: vijf nieuwe glijbanen op komst

Het waterpark van het Franse pretparkresort Futuroscope wordt de komende jaren flink uitgebreid. Zwemparadijs Aquascope krijgt een nieuw buitengebied van ongeveer 1500 vierkante meter, inclusief een avonturenzone en een tweede glijbaantoren met vijf extra waterglijbanen. De opening staat gepland voor 2028.

Dat blijkt uit uitspraken van Aquascope-directeur Fabrice Delaigne in vakmedia en uit nieuw vrijgegeven concept-art. Op de afbeelding is te zien hoe het bestaande waterpark wordt uitgebreid met extra buitenfaciliteiten naast het huidige gebouw. Aquascope beschikt momenteel over acht grote waterglijbanen.

De betemming opende in 2024 als onderdeel van Futuroscope, een futuristisch Frans attractiepark van dezelfde exploitant als onder meer Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix: Compagnie des Alpes. Het waterpark combineert klassieke waterattracties met multimedia-elementen en interactieve ervaringen.



Vierde hotel

De geplande uitbreiding omvat vijf nieuwe waterglijbanen van de Canadese fabrikant ProSlide. Daarnaast komen er een ninja-parcours, een 1.80 meter diep bassin en twee klimwanden. De eerste werkzaamheden moeten in september dit jaar van start gaan. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een vierde hotel op het resort.



Dat gebouw krijgt een directe verbinding met Aquascope. Het is ook de bedoeling om er een spa, een sauna en een whirlpool te realiseren. Verder wil Futuroscope in 2028 een spectaculaire nieuwe achtbaan openen. Alle uitbreidingen maken deel uit van een investeringsprogramma van honderden miljoenen euro's dat men in 2020 presenteerde. Een groot deel is inmiddels uitgevoerd.



