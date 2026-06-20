Attractiepark Toverland

Bezoeker onwel, show Hans Klok geannuleerd: te warm in Toverland-tent

Kijken naar de illusieshow van Hans Klok was vandaag zweten geblazen in Toverland. Door de hoge temperaturen werd het extreem warm in de circustent waar de bekende illusionist dit jaar optredens verzorgt. Tijdens de voorstelling van 14.00 uur leidde dat zelfs tot een onwelwording.

Een toeschouwer kreeg last van de hitte en moest worden opgevangen door de EHBO. Later heeft Toverland in overleg met Klok besloten om de show die voor 16.00 uur gepland stond, te schrappen. Het was te warm geworden om bezoekers op een verantwoorde manier in de tent te ontvangen.

Er kwam ook een ambulance ter plaatse, maar dat stond los van de situatie in de circustent: elders in het park was eveneens iemand onwel geworden door de warmte. Verder is de duikshow The Battle of Port Laguna vandaag onverwachts stopgezet. De voorstelling van 15.00 uur werd halverwege afgebroken in verband met een technische storing.



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Het werd vandaag 31 graden in Sevenum. Voor morgen wordt dezelfde temperatuur voorspeld. Komende week kan het nog een stuk warmer worden. Men neemt voor zondag in ieder geval maatregelen, door de Hans Klok-show van 16.00 uur uit voorzorg te verplaatsen naar 11.00 uur, als het nog niet zo warm is.



