Kermis

Nieuwe YouTube-serie geeft blik achter de schermen bij spectaculaire kermisattractie

VIDEO Wie benieuwd is naar het leven van een kermisexploitant, kan dankzij een nieuwe online serie nu meekijken achter de schermen. Op het YouTube-kanaal van Kermis Uden verscheen deze week de eerste aflevering van De Vetjes, een vijfdelige reeks over de familie Vet en hun attractie De Reactor.

De eerste aflevering duurt ruim zeven minuten. Kijkers zien wat er allemaal komt kijken bij het leven op de kermis. Zo vertelt exploitant Christo Vet hoe hij begon met een kleine kindertrampoline en later bij verschillende andere exploitanten aan de slag ging. Ook komt zijn jeugd op de kermis aan bod.

Verder laat de aflevering zien hoeveel werk er komt kijken bij het exploiteren van een grote thrillride. Vet legt uit dat de Reactor dagelijks gecontroleerd moet worden. Daarbij worden onder meer onderdelen gesmeerd, logboeken bijgehouden en veiligheidscontroles uitgevoerd.



Italiaanse fabrikant

De camera volgt daarnaast verschillende familieleden tijdens werkzaamheden op de kermis. Ook zijn beelden te zien van de attractie zelf en van technische onderdelen die dagelijks worden nagekeken. De Reactor is een thrillride van de Italiaanse fabrikant Technical Park, gebouwd in 2005.



De attractie kwam in 2018 naar de Nederlandse kermissen, toen in handen van de familie Moonen. Tussen 2020 en 2025 reisde de familie Boesveld ermee. Sinds dit jaar is De Reactor eigendom van de familie Vet.



Openingsfeest

In de serie wordt ook vooruitgeblikt op de komst van de Reactor naar de Mega Kermis Uden. Daar staat de attractie van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli. De eerste aflevering eindigt met een oproep voor een openingsfeest op 17 juli. In de komende weken verschijnen de overige vier afleveringen van De Vetjes op YouTube.