Walibi Holland

Unieke beelden: Walibi-spookhuis Below zonder water en zonder acteurs

VIDEO Bezoekers van Walibi Holland hebben spookhuis Below dit weekend op een wel heel bijzondere manier kunnen beleven. Normaal gesproken staat er water in het haunted house. Speciaal voor het Zapp Zomerfeest, een evenement van de publieke omroep, werd de locatie getransformeerd tot een kindvriendelijke ervaring: zonder water en zonder acteurs.

Tijdens de Halloween Fright Nights wandelen waaghalzen onder begeleiding van een gids in waadpakken door een duister riool heen, waar ze de stuipen op het lijf worden gejaagd door scare actors en effecten. Ter gelegenheid van de Zapp-dag was Below eenmalig toegankelijk voor de kleintjes, met een adviesleeftijd van 9 jaar en ouder.

Het bijzondere initiatief gaf geïnteresseerden de kans om de decors van het spookhuis in alle rust te bekijken, zonder opgejaagd te worden door griezels. Bovendien was het spookhuis gratis. Afgelopen najaar vroeg Walibi nog 19,50 tot 22,50 euro per persoon voor de horrorattractie.



Ratten

Het gebruikelijke achtergrondverhaal maakte plaats voor een verhaallijn rond het BNNVARA-programma Steken en Prikken. Presentatoren Jurre Geluk en Emma Wortelboer waren zogenaamd veranderd in ratten. Door de uitgang te bereiken zonder te gillen en te schrikken, hielpen bezoekers hen om het tegengif te vinden waarmee ze weer menselijk werden.



Na afloop stond er ook voor dappere kinderen een glaasje drinken klaar, zogenaamd tegengif. Geluk en Wortelboer, die zelf ook aanwezig waren op het Zomerfeest, hadden speciaal voor de eenmalige openstelling bijpassende video- en audiocontent opgenomen.



Te spannend

Ondanks de verlaagde adviesleeftijd en het ontbreken van water en acteurs - op een handpop na - bleek de beleving voor veel kinderen toch nog te spannend. Medewerkers moesten meermaals in actie komen om groepen uit het spookhuis te halen.