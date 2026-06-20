Efteling

Wéér een nieuw probeersel bij Efteling-achtbaan Python: wachtrij op kleur

FOTO'S De Efteling blijft vrolijk doorgaan met experimenteren bij de ingang van de Python. Nadat gisteren een soort rad van fortuin gebruikt werd om bezoekers de goede kant op te sturen, wordt vandaag gebruikgemaakt van gekleurde aanduidingen. De attractie heeft bij wijze van test een rij voor even en voor oneven gezelschappen.

Even groepen moeten naar links, oneven groepen naar rechts. Een paal met gekleurde bordjes laat momenteel zien welke wachtrij er gebruikt moet worden. Daarbij is de linker ingang geel en de rechterzijde groen. Er hoort ook een speciale entreebanner bij, met pijlen in dezelfde kleuren.

De Efteling maakte bij de Python jarenlang gebruik van een systeem dat zichzelf al had bewezen: een reguliere wachtrij naast een aparte rij voor single riders, bedoeld om lege plaatsen in de treinen op te vullen. Hoewel dat goed leek te werken, voelt men kennelijk toch de noodzaak om te blijven experimenteren met andere wachtconcepten.







