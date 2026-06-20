Efteling

Opvallende verandering bij Efteling-attractie Villa Volta: Hugo zet een warmtepomp op het dak

Hugo van den Loonsche Duynen is lekker duurzaam bezig. De Bokkenrijder, bekend van Villa Volta in de Efteling, heeft een warmtepomp op het dak van zijn statige villa gezet. Daardoor heeft de bekende Efteling-attractie voortaan wel een ander aanzicht dan voorheen.

Villa Volta was eerder deze maand enkele dagen gesloten voor werkzaamheden. Bezoekers moesten het draaiende huis van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni missen. Sindsdien staat er een opvallende installatie op het dak van het landhuis. Het gaat om een grote luchtgekoelde warmtepomp van het merk Mitsubishi Electric.

Het logo van de leverancier is zichtbaar op de behuizing. Verder zien we twee grote ronde openingen aan de bovenzijde, kenmerkend voor dergelijke koel- en verwarmingssystemen. De Efteling is al langer bezig om delen van het park van het gas af te halen. Daarvoor maakt men gebruik van een warmte-koudeopslag (WKO).



Energiezuinig

Een WKO gebruikt de bodem als natuurlijke energiebuffer. In de zomer wordt warmte opgeslagen en in de winter koude. Wanneer verwarming of koeling nodig is, wordt water uit de betreffende bron opgepompt. Met behulp van warmtepompen kan die opgeslagen warmte of koude vervolgens worden gebruikt om gebouwen energiezuinig te verwarmen of te koelen.



De nieuwe unit bij Villa Volta steekt duidelijk boven het dak uit. Daardoor is de forse toevoeging vanuit sommige standpunten in het park zichtbaar én hoorbaar. Eerder was dat niet het geval. Volgens het verhaal achter de attractie is de villa van de roverhoofdman afkomstig uit de late achttiende eeuw.



