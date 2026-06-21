Efteling

Voor alle fans van De Vliegende Hollander: Efteling brengt gigantisch miniatuur uit

FOTO'S Fans van De Vliegende Hollander in de Efteling kunnen een bijzonder souvenir aanschaffen. In het attractiepark is nu een enorm miniatuur verkrijgbaar van de populaire waterachtbaan, met het havenstadje, het plein ernaast, de grote toren met de achtbaanrail en een gedeelte van de waterpartij.

We zien twee verschillende sloepen: één maakt net een afdaling uit de toren, de andere boot is bezig met de vaart richting het station. Aan een hoop details is gedacht. Zo liggen er veel decoratieve tonnen, zien we de overkapping van de vorig jaar geopende souvenirwinkel 't Boeghbeeld en staat er een waterpomp op het plein, net als in het echt.

De miniatuurversie van De Vliegende Hollander is 51,5 centimeter lang, 41,5 centimeter breed en 24 centimeter hoog. Het item is zowel verkrijgbaar in het park, bij de Sprookjesbos-winkel In den Ouden Marskramer, als bij verschillende tuincentra, met een adviesprijs van bijna 300 euro.



Kerstdorpen

Het model is onderdeel van de Efteling-collectie van de firma Luville, gespecialiseerd in kerstdorpen. Wat begon als een manier om kersttaferelen op te leuken met herkenbare Efteling-bouwwerken, groeide uit tot een uitgebreide productlijn met miniaturen die weinig meer met Kerstmis te maken hebben.



Er worden jaarlijks nieuwe items toegevoegd. Naast de achtbaan kunnen verzamelaars zich dit jaar onder meer verheugen op de pasja uit Fata Morgana, worstenkar de Smaeckmaker, de iconische poort van het Herautenplein, Lot's Kraamhuys uit het Lavenlaar, een beeldje van Oermoeder Lot met baby's en een pilaar met het zwarte katje van Danse Macabre.















