Natura Artis Magistra

Columniste haalt uit naar opgeheven vingertjes in vernieuwd Artis-Aquarium: 'Bombardement van educatief gepreek'

Het vernieuwde aquarium van Artis valt niet bij iedereen in de smaak. Volgens een bekende columniste is de bekende publiekstrekker veranderd in een plek waar bezoekers vooral te horen krijgen hoe slecht mensen met de aarde omgaan. Een ontspannen middagje visjes kijken is er niet meer bij, schrijft Sylvia Witteman in een scherpe column voor Het Parool.

Een bezoek aan het Artis-Aquarium, dat vorige week werd heropend na een vijf jaar durende restauratie, stemde haar dan ook opvallend pessimistisch. Volgens Witteman draait het aquarium vooral om de boodschap dat mensen slecht omgaan met het klimaat en het milieu. Ze verliet het gebouw naar eigen zeggen neerslachtig.

De columniste beschrijft hoe ze tijdens haar rondgang steeds opnieuw werd geconfronteerd met opgeheven vingertjes: waarschuwingen over vervuiling, klimaatverandering en de impact van menselijke keuzes. Eén van de voorbeelden die haar opviel, was een nogal lugubere opgezette meeuw.



Gat in zijn buik

Het dier hing ondersteboven in een vitrine, "met een gat in zijn buik en dode oogjes". "Op een plateautje was zijn deerniswekkende maaginhoud te zien: stukjes plastic in allerlei kleuren." De boodschap: we moeten stoppen met het dumpen van plastic in het water.



Ook noemt de columniste een interactief rad dat bezoekers vragen stelt over hun eetgewoonten. Daarbij wordt zelfs een keuze voor kaas ter discussie gesteld. Het rad vertelt bezoekers: "Kaas is gemaakt van koeienmelk. En koeien stoten veel methaan uit, een gas dat sterk bijdraagt aan de opwarming van de aarde."



Jong meisje

Witteman schetst een tafereel waarin een jong meisje zichtbaar schrikt van de boodschappen die ze onderweg tegenkomt. Op weg naar de uitgang passeert het kind onder meer informatiepanelen met teksten als: "Het zeeleven stikt, schelpen en koralen groeien moeizaam en zeestromingen raken verstoord."



Zelfs een plaatje van een ogenschijnlijk onschuldig kommetje muesli heeft een deprimerende boodschap. "Eén amandel kost al snel 10 liter water." En wat te denken van een interactieve, vervuilde Rijn? "Druk op de knop om de microplastics in het water te zien."



Klimaatkermis

Al met al is het aquarium vandaag de dag vooral "een bombardement van educatief gepreek", luidt de conclusie. Witteman waarschuwt haar lezers ervoor. "Wie naar het nieuwe Artis-Aquarium gaat om gewoon lekker visjes te kijken komt, kortom, van een koude - maar gestaag opwarmende - klimaatkermis thuis."