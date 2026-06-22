Attractiepark Toverland

Foto's: bobsleebaan Toverland wordt gesloopt, attractie maakt plaats voor nieuw concept

FOTO'S De Maximus' Blitz Bahn in Toverland is nu echt verleden tijd. In de afgelopen weken zijn de oude baandelen van de bobsleebaan kapotgesneden en afgevoerd. Dat blijkt uit foto's die online zijn gezet door M. Heezen, een sloopbedrijf uit Eindhoven dat door het Limburgse pretpark is ingehuurd om de attractie weg te halen.

"In Attractiepark Toverland mochten wij de ruim 500 meter lange bobsleebaan, a.k.a. de Maximus' Blitz Bahn, laten verdwijnen", schrijft de firma op social media. Men spreekt over "een bijzondere klus op een bijzondere locatie". Een groot deel van de baan werd inmiddels verwijderd.

In het station verdween het operatorhuisje. Bij de ingang van de gesloten attractie is inmiddels een nieuw informatiebord neergezet, waarop melding wordt gemaakt van de vervanger. Toverland wil komende winter op dezelfde locatie een swinging bobsled openen, afkomstig van de Limburgse firma ETF Ride Systems.



Presentaties

Abonnementhouders komen deze week meer te weten over het nieuwe concept. Tijdens het 25 uur durende ToverFestival, een speciaal evenement op zaterdag 27 en zondag 28 juni, krijgen abonnees rondleidingen achter de schermen bij de Blitz Bahn. Ook kunnen ze zondagochtend tussen 07.30 en 10.00 uur presentaties bijwonen over de nieuwe attractie.















