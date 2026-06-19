Walibi Holland

Populaire youtubers krijgen pretpark 24 uur lang voor zichzelf: slapen in een spookhuis

VIDEO Een groep bekende youtubers heeft Walibi Holland een dag lang voor zichzelf gekregen. De leden van het populaire YouTube-kanaal Bankzitters brachten 24 uur door in het attractiepark in Biddinghuizen. Dat is te zien in een nieuwe video van ruim een uur.

Matthyas het Lam, Raoul de Graaf, Koen van Heest en Milo ter Reegen konden er gebruikmaken van alle attracties, spelletjes en horecapunten. Robbie van de Graaf was er niet bij, maar hij had op afstand verschillende opdrachten klaargezet. De dag begon met een videoboodschap op het hoofdpodium, waar ook een doosje met sleutels klaarstond.

De eerste echte attractie in de video is de iconische Goliath, waar de vier mannen vooral benadrukten dat ze er eigenlijk geen zin in hebben: vroeger vonden ze achtbanen leuk, nu niet meer. Het Lam en De Graaf, die allebei net een antibioticakuur achter de rug hebben, haken dan ook na één ritje af.



Pokémon-knuffels

Daarna volgt een gesprek met de sadistische pratende fontein én een race met voertuigen door het park. Walibi stelde een fatbike, een golfkarretje, een scootmobiel en een kart beschikbaar. Tijdens een watergevecht in de Splash Battle gaan twee van de heren tegen de regels in staan. Bij een ballengooispel nemen de youtubers - zonder te winnen - een lading Pokémon-knuffels mee.







De dubbele single-rail coaster YoY is het toneel van een blufchallenge die bepaalt welke twee Bankzitters er samen in de Skydiver moeten. Voordat de wedstrijd begint, kan De Graaf het niet laten om uit te leggen dat de naam van de achtbaan ook een bekende porno-term is. Na afloop wijst hij naar een elektriciteitskastje en vraagt hij: "Zitten daar dan de joden in verstopt?"



Pedofielen

Nadat Het Lam zijn telefoon kapot heeft laten vallen, volgt een nieuwe uitdaging in reuzenrad La Grande Roue. Daar blijft het viertal draaien totdat een lading ijsjes, burgers, pizza's en gebakjes is weggewerkt. Ondertussen worden grappen gemaakt over pedofielen, necrofielen en de parkmascotte, die omgedoopt wordt tot "rag-kangoeroetje".



Van Heest noemt het Walibi-eten vies, maar wordt direct verbeterd door Ter Reegen. "Nee, dat mag je niet zeggen, we worden hier dik voor betaald." Met een volle maag wordt lanceerachtbaan Xpress: Platform 13 bedwongen, waarna een nieuw spelletje zich aandoet: het doorvertellen van een verhaal in de achtbaan Untamed. Dat blijkt uiteindelijk niet haalbaar: de youtubers worden teruggestuurd naar Goliath.







Jefferson Manor

Als de avond valt, verschijnt een bekendheid ten tonele: Fright Nights-mascotte Eddie de Clown. Hij vertelt dat twee leden de nacht mogen doorbrengen in een villa op het bungalowpark, terwijl de andere twee een slaapplek aangeboden krijgen in spookhuis Jefferson Manor. Van Heest en Ter Reegen trekken aan het kortste eind.



Laatstgenoemde bereidt zich voor op de helse nacht door met zijn scootmobiel al scheldend over Pokémon-knuffels heen te rijden, terwijl op de achtergrond de Walibi-tune uit de jaren negentig klinkt. Uiteindelijk valt het nachtje in het haunted house mee: één scare actor - een bekende van de videomakers - laat na middernacht eenmalig van zich horen.



Efteling

De Bankzitters wijken vaker uit naar pretparken. Begin dit jaar verscheen nog een video waarin de youtubers een eetwedstrijd houden in de Efteling. Vorig jaar namen ze Drievliet over voor een reeks opdrachten. Walibi Holland was ook geen nieuw terrein voor de groep: in 2021 speelden ze er verstoppertje en in 2023 waren ze te gast voor meet-and-greets tijdens de kindvriendelijke Halloween Spooky Days.