Efteling

Geen water in waterspeeltuin Efteling: plantensproeiers zorgen toch voor wat verkoeling

FOTO'S Bezoekers van de Efteling kunnen vandaag verkoeling zoeken in een waterspeeltuin, ook al staat er geen water in. Op de warmste dag van het jaar tot nu toe zorgen plantensproeiers verkoeling in en rond speelplaats Archipel. Het wordt 34 graden in Kaatsheuvel.

Archipel, onderdeel van de Wereld van Sindbad, staat al het hele jaar droog. Dat heeft te maken met gewijzigde wetgeving rond waterkwaliteit. Tussen de planten in het themagebied bevindt zich een automatische beregeningsinstallatie. Normaal gesproken wordt die alleen na sluitingstijd ingeschakeld.

Vanwege de extreem hoge temperaturen is besloten om de sproeiers overdag al aan te zetten. Ze zorgen voor een frisse nevel voor voorbijgangers. De Efteling zoekt nog naar een permanente oplossing om uiteindelijk weer een laagje water in Archipel terug te brengen. Vorig jaar lukte dat pas halverwege juli, na aanpassingen aan de installatie.







