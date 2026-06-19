Efteling

34 graden in de Efteling: heb je ooit zo'n lange wachtrij gezien voor de Piraña?

FOTO'S Op zoek naar verkoeling trokken Efteling-bezoekers vandaag massaal naar de Piraña. Dat leidde tot een uitzonderlijk lange wachtrij bij de populaire wildwaterbaan. De rij strekte zich uit tot ver buiten de officiële wachtruimte. Op een gegeven moment kronkelde de rij zelfs richting het themagebied van Danse Macabre.

Op beelden is te zien hoe honderden bezoekers in de brandende zon aansloten voor een tocht door de kolkende waterstromen van de Inca-rivier. De rij begon op het voorplein van de Piraña en kwam uit bij In den Swarte Kat, de kruidenierszaak in het Huyverwoud.

Wie een vaartocht wilde maken, moest volgens het wachttijdbord zestig minuten geduld hebben. Uit historische data uit de Efteling-app blijkt dat het dit jaar nog niet eerder zo druk was bij de attractie. Uiteraard hangt de extreme belangstelling samen met het warme weer: in Kaatsheuvel liep de temperatuur vrijdag op tot 34 graden.







