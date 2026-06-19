Efteling

Bij de Python in de Efteling laat een rad voortaan zien welke kant je op moet

FOTO'S In welke wachtrij moet je plaatsnemen bij de Python in de Efteling? Dat wordt voortaan duidelijk aan de hand van een draai aan een rad. Bij de ingang van de beroemde achtbaan is een soort rad van fortuin neergezet. Het object geeft aan of waaghalzen kunnen aansluiten in de rij voor even of voor oneven groepen.

De splitsing tussen even en oneven gezelschappen is niet nieuw: daarmee werd van maandag 18 tot en met vrijdag 29 mei al geëxperimenteerd. Daarna keerde men terug naar de vertrouwde situatie. Nu wordt de proef nieuw leven in geblazen, maar wel met de toevoeging van een rad.

Het decorstuk is uitgevoerd in het kenmerkende bordeauxrode Python-schubbenpatroon. Op het rad staan de cijfers 1 tot en met 8. Door één van de getallen in een ring te plaatsen, verschijnt daaronder een pijl die de juiste wachtrij aanwijst. Door te werken met aparte rijen voor even en oneven groepen hoopt de Efteling de capaciteit van de achtbaan te kunnen verhogen.



Single riders

In het verleden werd bij de iconische rollercoaster al gebruikgemaakt van een virtuele wachtrij - de zogeheten Boarding Pass - en een aparte rij voor single riders. Kennelijk leverden die oplossingen niet de gewenste resultaten op. Single riders zijn nu aangewezen op de rij voor oneven gezelschappen.











