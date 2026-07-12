Duinrell

Oude achtbaan krijgt tweede leven bij nieuwe attractie in Duinrell

FOTO'S Bij de nieuwe Kikker8baan in Duinrell is een blijvende herinnering aan de voorganger toegevoegd. Twee karretjes van de gesloopte Kikkerachtbaan uit 1985 kregen een plekje bij de uitgang, als een decorstuk op een nieuw uitkijkplatform.

De klassieke Kikkerachtbaan verdween in november vorig jaar om plaats te maken voor de Kikker8baan, met het getal 8 in plaats van het woord acht. Sinds april kunnen bezoekers een ritje maken. Het aangekondigde uitkijkplatform was toen nog niet af.

Nu is het onderdeel voorzien van de treinonderdelen. Bezoekers die zelf niet in de achtbaan stappen, kunnen vanaf het verhoogde platform hun gezelschap voorbij zien razen en ernaar zwaaien. Er zijn ook bankjes geplaatst. Daarnaast biedt de plek uitzicht op de naastgelegen achtbaan Dragonfly, die door hetzelfde gebied loopt.



Gespiegeld

De Kikker8baan is iets hoger, langer en sneller dan de oude Kikkerachtbaan. Ook werd de liftheuvel gespiegeld en kreeg de attractie een motorcrossthema, als verwijzing naar het voormalige motorcircuit op het Duinrell-landgoed.



Na de opening van de achtbaan werd nog volop gewerkt aan de omgeving. Eerder verscheen al een groot decorstuk met mascottes Rick de Kikker en Lelie op een crossmotor. Nu zijn nagenoeg alle werkzaamheden afgerond. In het station ontbreekt nog wel plaquette met handdrukken.



Geveild

Overigens bleven niet alle karretjes van de oude Kikkerachtbaan achter in het park. De overige exemplaren zijn onlangs geveild aan fans. Ze brachten enkele honderden euro's per stuk op. Die opbrengst ging naar een goed doel.































