Walibi Holland

Video: Walibi Holland volledig overgenomen door kinderzender tijdens groot zomerfestival

VIDEO Walibi Holland stond zaterdag volledig in het teken van NPO Zapp. Voor de tweede editie van het Zapp Zomerfeest werd het attractiepark in Biddinghuizen omgetoverd tot één groot festivalterrein vol tenten, optredens, meet-and-greets en speciale activiteiten. Een sfeerimpressie van Looopings laat in ruim negen minuten zien hoe het evenement verliep.

Verspreid over het park konden bezoekers deelnemen aan activiteiten van bekende Zapp-programma's als het NOS Jeugdjournaal, Topdoks, Zappsport, Het Klokhuis en Wilde Buren. Ook werd spookhuis Below speciaal voor de gelegenheid omgebouwd tot een kindvriendelijke ervaring, gelieerd aan het tv-programma Steken en Prikken.

Op het hoofdpodium vonden de hele dag optredens plaats van bekende namen uit de Zapp-wereld. Kinderen voor Kinderen verzorgde een dansworkshop, terwijl ook NXT, Stay Tuned, Luna Sabella, Samuel Welten en Job van Grafhorst, beter bekend als Dutchtuber, optraden. Daarnaast stonden de finalisten van het Junior Songfestival op het podium en konden bezoekers een vraaggesprek bijwonen met Dylan en Marit Haegens en de cast van de serie De Eerste Keer.



Groene loper

Langs een speciale groene loper, op het plein tussen horecacomplex Haciënda en parkdeel Speed Zone, verschenen tientallen bekende gezichten. Daar waren onder anderen Freek Vonk, Britt Dekker, Rachel Rosier, Emma Wortelboer, Jurre Geluk, Ron Boszhard, Klaas van Kruistum en verschillende acteurs uit jeugdseries te ontmoeten.



Alle attracties van Walibi Holland waren geopend, met uitzondering van Blast. Die attractie kampt nog altijd met een technische storing. Door het warme zomerweer besteedden presentatoren gedurende de dag regelmatig aandacht aan het belang van voldoende drinken en het gebruik van zonnebrand.



Foodtrucks

Er kwamen zo'n negenduizend geïnteresseerden op het Zapp Zomerfeest af. Reguliere tickets en abonnementen waren niet geldig. Opvallend was ook dat veel reguliere horecapunten van Walibi gesloten bleven. In plaats daarvan stonden verspreid over het terrein verschillende foodtrucks opgesteld, vergelijkbaar met de opzet die het park tijdens Halloween gebruikt.