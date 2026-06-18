Johnsons of Old Hurst

Peuter belandt tussen krokodillen in dierenpark: man opgepakt voor poging tot moord

Een 3-jarige jongen is donderdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij in een krokodillenverblijf terechtkwam in een Engelse dierentuin. De politie heeft een 30-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot moord.

Het incident vond plaats rond 13.24 uur lokale tijd in het park bij het dorp Old Hurst, in het graafschap Cambridgeshire. Daar bevindt zich dierenpark Johnsons of Old Hurst. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis in Cambridge gebracht.

Volgens de politie verkeert de peuter in kritieke maar stabiele toestand. Speciale familierechercheurs ondersteunen zijn naasten. Rechercheurs onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Daarbij wordt ook gekeken of de jongen door de krokodillen is aangevallen.



Gegooid

Britse media melden dat het kind mogelijk in het verblijf is gegooid, maar de politie heeft dat niet bevestigd. De aangehouden verdachte komt uit het nabijgelegen Norfolk. Onderzoekers gaan er op dit moment niet van uit dat hij het slachtoffer kende.



Het onderzoek is in handen van de afdeling zware misdrijven van de politie van Cambridgeshire. Agenten spreken met bezoekers die op het moment van het voorval in het dierenpark aanwezig waren. Johnsons of Old Hurst liet weten dat het reptielengebouw, waar de krokodillen verblijven, voorlopig gesloten blijft.



Leeuwen

De rest van het terrein blijft toegankelijk voor bezoekers. Het dierenpark huisvest meer dan honderd dieren, waaronder krokodillen, leeuwen, tijgers en lippenberen. Bezoekers bekijken de krokodillen vanaf verhoogde wandelpaden boven het verblijf.



