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Grote update voor pretparkgame Planet Coaster 2: spelers kunnen voor het eerst parades toevoegen

VIDEO Parades doen hun intrede in Planet Coaster 2. Voor het eerst in de geschiedenis van de populaire pretparkgame krijgen spelers de mogelijkheid om optochten met praalwagens toe te voegen aan hun zelfgebouwde attractieparken. De nieuwe functie verschijnt op donderdag 25 juni als onderdeel van een betaald uitbreidingspakket.

Ontwikkelaar Frontier Developments noemt het Parades Pack de grootste uitbreiding tot nu toe. Spelers kunnen zelf bepalen wanneer een parade vertrekt en welke route gevolgd wordt. Ook is het mogelijk om praalwagens volledig naar eigen smaak samen te stellen met meer dan 250 decorstukken.

Daarnaast kunnen entertainers naast de stoet meelopen of plaatsnemen op de wagens. Bezoekers verzamelen zich langs de route om naar de optocht te kijken en erop te reageren. Het pakket bevat ook meer dan tweehonderd nieuwe decorstukken in een nostalgische dorpsstijl.



Single-rail coaster

Verder worden vijf nieuwe attracties toegevoegd: een single-rail coaster, een dive coaster met een vertraagde val, een kindervariant van een vrijevaltoren, een rondrit met een elektrische tram en een tagada: een tollende en op en neer hupsende schijf.



Naast de betaalde uitbreiding verschijnt op 25 juni ook een gratis update voor alle spelers. Die introduceert verschillende nieuwe decoraties en functionaliteiten, waaronder aangewezen uitzichtpunten, verlichte entertainers en geprogrammeerde activiteiten. Ook wordt het mogelijk om treinrails te bouwen op wandelpaden.



Toybox

Planet Coaster 2 verscheen eind 2024 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het Parades Pack gaat 18,99 euro kosten. Eerder bracht Frontier al het Toybox Pack, het Sorcery Pack, het Thrill-Seekers Ride Pack, het Vintage Funfair Ride Pack en de Bonus Ride Collection uit.