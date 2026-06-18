Spelen bij Beelen

Rotterdams pretpark Spelen bij Beelen in gesprek met bekend designbureau uit de pretparkwereld

VIDEO Spelen bij Beelen, het nieuwe familiepretpark dat gebouwd moet worden in Rotterdam-Zuid, verkent een mogelijke samenwerking met een bekende Nederlandse designstudio voor pretparken. Eigenaar Wim Beelen is in gesprek gegaan met de Leisure Expert Group uit Amsterdam. Dat bedrijf kennen we van projecten in onder meer de Efteling, Walibi Holland, Attractiepark Slagharen, Movie Park Germany en Europa-Park.

Spelen bij Beelen is de nieuwe naam van Rivoli Rotterdam, het nooit geopende pretparkproject van de inmiddels failliet verklaarde Hennie van der Most. Waar Van der Most zijn eigen plannetjes ontwikkelde en hulp van adviesbureaus steevast afsloeg, lijkt nieuwkomer Beelen niet vies te zijn van een externe samenwerking.

Hij noemt het ontwerpbureau zelf in een video-update over de werkzaamheden op het terrein. "We voeren gesprekken met specialisten op het gebied van pretparken en kindvriendelijke omgevingen, want we willen niet zomaar een speelplek neerzetten", aldus de ondernemer. "We zetten daarvoor samenwerkingen op met onder andere de Leisure Expert Group en House of Hope."



Onbespoten

House of Hope is een Rotterdamse hulporganisatie voor mensen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid en andere sociale problemen. Verder wordt een samenwerking gestart met een ander bedrijf van Beelen: Plantenkwekerij Jongerius Houten, ook wel bekend als Eten bij Beelen. Die firma levert onbespoten groenten en fruit. "Want kinderen die de hele dag buiten spelen, verdienen ook gezonde snacks."



De Leisure Expert Group is gespecialiseerd in het ontwerpen van attracties, themazones en andere themabelevingen. "We zijn er nog lang niet, maar elke week komen we een stap dichterbij de plek die Rotterdam-Zuid verdient", besluit Beelen in de video. Hij gaf eerder aan dat hij het eerste gedeelte van het park al in juli wil openstellen, binnen zes weken dus.