Disneyland Paris

Disneyland Paris publiceert 48 minuten aan pianomuziek: soundtrack van nieuw restaurant

Disneyland Paris heeft de muziek van een nieuw prinsessenrestaurant online gezet. Het gaat om de soundtrack van The Regal View Restaurant & Lounge, de chique eetgelegenheid in Disney Adventure World. Die bestaat uit twaalf instrumentale pianoversies van bekende Disney-nummers en een algemeen nummer.

Het ruim 48 minuten durende album, met de titel Music from Disney's Adventure World Regal View Restaurant & Lounge, staat nu op Spotify en andere streamingplatforms. Op de digitale hoes prijkt een tekening van het roze restaurantgebouw, gelegen aan het water van Adventure Bay. The Regal View combineert een bedieningsrestaurant met een cocktaillounge.

De bekende Disney-melodieën komen achtereenvolgens uit Snow White and the Seven Dwarfs, Aladdin, The Hunchback of Notre Dame, Sleeping Beauty, Pinocchio, Cinderella, Mulan, Beauty and the Beast, Peter Pan, The Little Mermaid, Coco en Pocahontas.. Het gaat om rustige pianobewerkingen, uitgevoerd door onder anderen Mike Barnett, Andrew Brick Johnson en Zack Marsh.



Remember Me

De nummers heten Some Day My Prince Will Come, A Whole New World, Heaven's Light, Once Upon a Dream, When You Wish Upon a Star, A Dream Is A Wish Your Heart Makes, Reflection, Beauty and the Beast, The Second Star to the Right, Part of Your World, Remember Me en Colors of the Wind.



Tot slot is er de Adventure Way Theme, gecomponeerd door Philippe Rombi. Dat nummer stond als enige al eerder online. Het stuk hoort bij Adventure Way, het themagebied waar The Regal View zich bevindt. Disney bracht in april al een apart album uit met de soundtrack van dat gebied.



