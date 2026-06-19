Walibi Holland

Uniek: nog lang geen Halloween, maar Walibi-spookhuis Below gaat al open

Eén van de spookhuizen van Walibi Holland wordt al ruim vóór Halloween opengesteld. Bezoekers van het pretpark in Biddinghuizen kunnen aankomend weekend een kijkje nemen in haunted house Below. De horrorbeleving gaat open als onderdeel van het Zapp Zomerfeest, een festival rond het kinderblok van de publieke omroep.

Dat evenement vindt zaterdag plaats, voor het tweede jaar op rij. Tijdens de Halloween Fright Nights in het najaar is Below geschikt voor personen van 16 jaar en ouder. Omdat het Zapp Zomerfeest een jongere doelgroep heeft, wordt de ervaring aangepast. Dit keer mogen kinderen vanaf 9 jaar naar binnen.

Bovendien komt er eenmalig een andere verhaallijn, die samenhangt met het BNNVARA-programma Steken en Prikken. Daarin onderzoeken presentatoren Jurre Geluk en Emma Wortelboer hoeveel pijn bepaalde steken en beten van dieren opleveren. Om dit uit te vinden, laten ze zich om de beurt iedere aflevering door een ander dier steken, prikken, knijpen of bijten.



Rattenmensen

Het spookhuis wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot Gillen en Schrikken, Steken en Prikken. "Tijdens de opnames van Steken en Prikken gaat het helemaal mis: Emma en Jurre veranderen in rattenmensen", zo luidt de beschrijving. "Nu zitten ze verstopt diep onder een verlaten tankstation. Durf jij het donkere riool in te gaan om het tegengif te vinden?"



Normaal gesproken draait Below om het bestrijden van een ongedierteplaag, waarbij bezoekers zich bij het team van de fictieve New Orleans Pest Control Services voegen. Bijzonder is dat er een laag water in het spookhuis staat. Wie naar binnen gaat, moet daarom een waadpak dragen. De opening vond plaats in 2017.



ToverFestival

Het lijkt een trend te zijn dat attractieparken hun spookhuizen buiten het halloweenseizoen openstellen. Eerder koos Toverland er al voor om haunted house Now You're Mine toegankelijk te maken tijdens het ToverFestival. Attractiepark Slagharen gebruikt spookhuis Crows Nest in de zomermaanden als lasergame-arena. Bobbejaanland verwelkomt waaghalzen in juli en augustus in Bazaar Bizarre, een spookhuis met clowns.



Presentatoren Wortelboer en Geluk zijn zelf ook aanwezig bij het Zapp Zomerfeest, net als verschillende andere bekende namen. Op het programma staan optredens en verschijningen van onder meer Kinderen voor Kinderen, Klaas van Kruistum, Britt Dekker, Ron Boszhard, Freek Vonk, Rachel Rosier, Samuel Welten en Job van Grafhorst, beter bekend als Dutchtuber. Ook Stefania Liberakakis, Matheu Hinzen, Luna Sabella, Dylan Haegens en de finalisten van het Junior Songfestival worden verwacht.