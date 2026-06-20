Disneyland Paris

37 graden in Disneyland Paris: aangepaste parade om Disney-figuren te sparen

FOTO'S Wie de komende dagen in Disneyland Paris is, moet rekening houden met een aangepast aanbod. Vanwege de extreme hitte worden verschillende acts gewijzigd. Zo maken meerdere Disney-personages geen deel meer uit van de dagelijkse stoet Disney Stars on Parade.

Als onderdeel van een vast hitteprotocol worden veel looppoppen vervangen door menselijke figuren, die beter tegen de hitte kunnen. De parade en dansshow A Million Splashes of Colour wordt momenteel in een uitgeklede versie opgevoerd, zonder de gebruikelijke dansstukken.

Het werd vrijdag maar liefst 37 graden in Marne-la-Vallée, waar het Disney-resort ligt. Voor de komende dagen voorspelt men opnieuw zeer hoge temperaturen. Er kan met recht gesproken worden over een hittegolf. Zo kan het zondag 36 graden worden, maandag 38 graden en dinsdag 39 graden.



Attracties

Voor de dagen erna gaat de temperatuur nog verder omhoog. Woensdag en donderdag worden zelfs maxima van 41 graden voorspeld: uitzonderlijke waarden voor de regio. Daarmee behoort Disneyland Paris komende week tot de heetste plekken van West-Europa. Dat kan ook gevolgen hebben voor de attracties.











