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Movie Park Germany

Movie Park Germany maakt dagticket even duur als zomerabonnement

Vandaag, 16.11 uur

Movie Park Germany verkoopt deze zomer een abonnement voor dezelfde prijs als een regulier dagticket. Bezoekers betalen tijdelijk 59,90 euro voor de nieuwe Summer Pass 2026, waarmee ze het Duitse pretpark onbeperkt kunnen bezoeken tot en met zondag 6 september.

De actieprijs van 59,90 euro is gelijk aan de maximale prijs van een dagticket aan de kassa of voor een ongedateerd entreebewijs. Movie Park presenteert het aanbod daarom als een pas die zich al bij één bezoek zou terugverdienen.

In de praktijk zijn losse toegangsbewijzen vaak goedkoper. Via de officiële website worden voor het zomerseizoen momenteel gedateerde tickets verkocht vanaf 30 euro per persoon.

Wachtrij
Houders van een Summer Pass krijgen naast onbeperkte toegang ook 10 procent korting op veel aankopen in het park en één Speedy One Ride-voucher, waarmee de reguliere wachtrij bij een attractie overgeslagen kan worden. Voor 18 euro extra kan een parkeerupgrade worden toegevoegd.

Bezoekers die al een dagticket hebben gekocht, mogen dat op de dag van hun bezoek laten omzetten naar een zomerabonnement. Daarvoor rekent Movie Park een toeslag van 25 euro. Gratis toegangsbewijzen zijn uitgesloten van de regeling.

Illiusieshow
Het attractiepark in Bottrop-Kirchhellen viert dit jaar het dertigjarig bestaan. Voor het zomerseizoen staan onder meer een nieuwe illiusieshow, extra PAW Patrol-personages en vier Summer Nights met langere openingstijden op het programma. Op de zaterdagen 25 juli en 1, 8 en 15 augustus blijft het park open tot 21.00 uur.

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