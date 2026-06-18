Europa-Park Resort

Westernstad is compleet: Europa-Park opent nieuw hotel met 119 kamers

FOTO'S Het Duitse pretparkresort Europa-Park heeft vandaag een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan westerngebied Silver Lake City. Met de ingebruikname van de Riverside Western Lodge, een hotel met 119 kamers en 532 bedden, is de tweede fase van het project afgerond.

Silver Lake City ontstond op de plek van het voormalige Camp Resort. Vorig jaar openden al westernhuisjes, een minigolfbaan, een groot restaurant, een bar en een parkeergarage. Nu zijn daar verschillende nieuwe voorzieningen aan toegevoegd. De belangrijkste nieuwigheid is de Riverside Western Lodge.

Het hotel van 119 kamers vormt het nieuwe hart van de westernstad. Er werd tientallen miljoenen euro's in geïnvesteerd. Tegelijkertijd zijn ook een eigen brouwerij, een nieuwe vestiging van de virtualreality-attractie Yullbe Go, een 24-uurswinkel, een ijssalon, een hotdogkraam en een kleine kapel geopend.



Bier

De brouwerij produceert het speciaal voor Silver Lake City ontwikkelde bier Silver Lake Brew. De kapel, Chapel San Antonio, biedt plaats aan maximaal 25 personen en kan ook gebruikt worden voor huwelijksceremonies.



Met de toevoegingen groeit Silver Lake City verder uit tot een zelfstandig vakantiegebied naast het attractiepark. Het terrein van 10 hectare omvat ook tipi's, huifkarren, blokhutten, campingplaatsen, een zwemmeer, horecagelegenheden en een minigolfbaan.



Waterpark

Europa-Park werkt achter de schermen nog aan plannen voor een volledig nieuw hotel, naast waterpark Rulantica. Daarvoor werd eerder dit jaar een wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet. Het bouwwerk moet ten noorden van Rulantica en ten oosten van hotel Krønasår verrijzen. Men gaat uit van maximaal 350 kamers.



































