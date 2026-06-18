Tivoli Gardens

Na twee jaar verbouwen: pretpark onthult Japans themagebied met twee nieuwe attracties

FOTO'S Een attractiepark in de Deense hoofdstad Kopenhagen opent deze zomer het grootste themadeel uit de geschiedenis van het park. De afgelopen twee jaar werd een bestaande Aziatische zone in pretpark Tivoli Gardens volledig herontwikkeld. Het nieuwe gebied, dat Hikari heet, moet in augustus opengaan.

Het parkdeel van ruim 2000 vierkante meter krijgt een Japanse uitstraling, met straatjes, tuinen, horeca, winkels en twee nieuwe attracties. Ook de bekende achtbaan Dæmonen maakt deel uit van het project. De rollercoaster, die dwars door het gebied heen loopt, krijgt een nieuw uiterlijk.

Hikari is Japans voor licht. Eén van de nieuwe attracties is Hotel Hikari, een overdekte belevenis met optische illusies en speciale effecten. Bezoekers stappen in wat lijkt op een gewone hotellift, waarna ze terechtkomen in een funhouse met onder meer een draaiende tunnel, een scheve kamer en een spiegeldoolhof.



Thrillride

De elementen komen uit de fabriek van het gespecialiseerde Italiaanse bedrijf Gosetto. Daarnaast opent Tivoli de thrillride Typhoon's Eye. Daarbij worden bezoekers rondgedraaid in een grote trommel. Zodra de vloer wegzakt, blijven de inzittenden door de centrifugale kracht tegen de wand hangen.



Het attractietype komt van de firma SBF Visa, eveneens uit Italië. Voor de bouw van Hikari zijn volgens Tivoli onder meer authentieke deuren, ramen en vintage objecten uit Japan gebruikt. Ook werden zestig ton Japanse dakpannen naar Kopenhagen verscheept.



Investering

In het gebied komt daarnaast een kunstwerk van de Japanse kunstenaar Takashi Murakami. Hikari krijgt vijf eetgelegenheden en twee winkels. Tivoli spreekt over een investering van enkele honderden miljoenen Deense kronen, goed voor "de grootste architectonische en ruimtelijke investering in de bijna tweehonderdjarige geschiedenis van het park".







