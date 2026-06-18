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Beekse Bergen

Beekse Bergen laat giraf voorspellen wie WK-wedstrijd Nederland-Zweden wint

Vandaag, 12.58 uur

VIDEO Het Nederlands elftal komt komend weekend weer in actie op het WK voetbal. Op zaterdagavond om 19.00 uur staat een wedstrijd tegen Zweden op het programma. Safaripark Beekse Bergen denkt alvast in te kunnen schatten wie er gaat winnen, aan de hand van een giraf met voorspellende gaves.

In een video op social media is te zien hoe het dier twee verschillende vlaggen gepresenteerd krijgt: de Nederlandse en de Zweedse vlag. Al snel wordt de Zweedse variant tegen de grond gewerkt. "Vrij duidelijk toch?", verschijnt vervolgens in beeld.

"Het dier twijfelde geen seconde en maakte razendsnel zijn keuze", laat de Brabantse dierentuin weten. "Eén van de vlaggen stond daarbij duidelijk in de weg... Met andere woorden: de uitslag is glashelder!" Of de giraf het bij het juiste eind heeft, moet zaterdag blijken.

Zweedse collegaparken
Beekse Bergen daagt in de beschrijving vier Zweedse collegaparken uit om dezelfde voorspelling uit te voeren: Skansen, Nordens Ark, Borås Djurpark en Kolmården. Na een gelijkspel tegen Japan staat Nederland momenteel derde in de groep. Eind deze maand volgt nog een wedstrijd tegen Tunesië.



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